Червиченко: кто сказал, что с уходом Осинькина чёрная полоса в «Крыльях» закончится?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о возможном увольнении Игоря Осинькина.

«Такова тренерская судьба — уходить. Когда у тебя идёт белая полоса, тебя хвалят, но не всегда чрезмерно. То есть это всегда дозировано. Но когда у тебя начинается чёрная полоса, все готовы попрыгать на твоём теле и как можно лучше втоптать в грязь. Осинькин — очень хороший тренер. Просто «Крылья» распродали почти всех игроков и не сделали особо сильного усиления.

Вопрос в том, что «Крылья» какое-то время были неким трамплином для молодых талантливых россиян из «Чертаново» в топ-клубы России. Не могу сказать, что команда плохо играет. Тут же похожая история с «Ростовом»: им залетает всё, а у них ничего не залетает. Нет правильного ответа, напрашивается ли смена тренера.

Если руководство считает, что смена тренера приведёт к лучшей игре и показателям, пусть так. В конце концов, для тех, кто платит деньги и отвечает за результат, главное — результат. Возможно, они считают, что время Осинькина закончилось и он не может больше ничего дать. Всегда какой-то тренер выхолащивается и не имеет запала продолжать дальше, потому что уже слишком много сделано. Часто говорят, что игрокам надо менять обстановку — думаю, тренерам тоже надо это делать. Одно и то же на протяжении многих лет приедается.

С другой стороны, в «Крыльях» всё уже устаканилось и стало понятно. Наверное, чёрная полоса всё равно должна смениться белой. В этот момент вы меняете тренера. Но кто вам сказал, что у вас дальше не будет чёрной полосы? Новый тренер начнёт что-то менять, переставлять и выдумывать — не факт, что все это примут и всё получится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.