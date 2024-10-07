Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в «Оренбурге»

Владимир Гранат: не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в «Оренбурге»
Комментарии

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о назначении Владимира Слишковича новым главным тренером «Оренбурга».

«Не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в «Оренбурге». Может, он выстрелит, и мы все будем восхищаться Слишковичем. Но всё покажет его работа. Нужно адресовать вопросы руководителям «Оренбурга», почему они не рассматривают российских специалистов. У нас много хороших тренеров», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сейчас ФК «Оренбург» занимает 15-е место турнирной таблицы МИР РПЛ. Клуб смог заработать семь очков в 11 турах.

Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» Слишкович впервые прокомментировал назначение в «Оренбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android