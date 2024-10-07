Владимир Гранат: не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в «Оренбурге»

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о назначении Владимира Слишковича новым главным тренером «Оренбурга».

«Не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в «Оренбурге». Может, он выстрелит, и мы все будем восхищаться Слишковичем. Но всё покажет его работа. Нужно адресовать вопросы руководителям «Оренбурга», почему они не рассматривают российских специалистов. У нас много хороших тренеров», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сейчас ФК «Оренбург» занимает 15-е место турнирной таблицы МИР РПЛ. Клуб смог заработать семь очков в 11 турах.