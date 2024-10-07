Эрик тен Хаг ушёл в отпуск на время паузы матчей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг взял отпуск во время паузы на матчи сборных. Об этом сообщает издание ESPN.

54-летний наставник, уходя на отдых, предоставил игрокам команды, не участвующим в международных матчах, отпуск в течение следующих двух недель.

По данным источника, Эрик тен Хаг, перед тем как уйти в отпуск, пообщался с руководством клуба после неудачной игры с «Астон Виллой» и не получил никаких намёков на то, что его работа находится под непосредственной угрозой. Это заставило его поверить, что на данный момент его положение в безопасности.

Напомним, после семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.