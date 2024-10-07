Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг ушёл в отпуск на время паузы матчей

Эрик тен Хаг ушёл в отпуск на время паузы матчей
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг взял отпуск во время паузы на матчи сборных. Об этом сообщает издание ESPN.

54-летний наставник, уходя на отдых, предоставил игрокам команды, не участвующим в международных матчах, отпуск в течение следующих двух недель.

По данным источника, Эрик тен Хаг, перед тем как уйти в отпуск, пообщался с руководством клуба после неудачной игры с «Астон Виллой» и не получил никаких намёков на то, что его работа находится под непосредственной угрозой. Это заставило его поверить, что на данный момент его положение в безопасности.

Напомним, после семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.

Материалы по теме
Стало известно, кто может заменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android