«Ротор» в гостях одержал победу над «Соколом» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались саратовский «Сокол» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым из Екатеринбурга. «Ротор» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

На 28-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев.

После 13 сыгранных матчей «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. «Сокол» после аналогичного количества игр занимает 14-ю строчку, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу тульский «Арсенал», набравший 25 очков.