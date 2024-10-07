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«Ротор» в гостях одержал победу над «Соколом» в матче 13-го тура Первой лиги

«Ротор» в гостях одержал победу над «Соколом» в матче 13-го тура Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались саратовский «Сокол» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым из Екатеринбурга. «Ротор» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
07 октября 2024, понедельник. 19:45 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Мальцев – 28'    

На 28-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев.

После 13 сыгранных матчей «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. «Сокол» после аналогичного количества игр занимает 14-ю строчку, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу тульский «Арсенал», набравший 25 очков.

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