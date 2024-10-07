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Сеть пиццерий отказалась брать на работу главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага

Сеть пиццерий отказалась брать на работу главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага
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Сеть пиццерий Domino's Pizza подшутила над главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, проведя промокампанию рядом со стадионом «Олд Траффорд» (Манчестер).

Фото: аккаунт Domino's Pizza в социальной сети X (ранее Twitter)

На рекламном щите рядом с фотографией тренера «красных» тен Хага значится надпись на английском языке: «Принимаем на работу. Но не тебя, Эрик».

После семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков. В следующем туре подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 19 октября на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед», начало встречи — в 17:00 мск.

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