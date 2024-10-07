Сеть пиццерий отказалась брать на работу главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага

Сеть пиццерий Domino's Pizza подшутила над главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, проведя промокампанию рядом со стадионом «Олд Траффорд» (Манчестер).

Фото: аккаунт Domino's Pizza в социальной сети X (ранее Twitter)

На рекламном щите рядом с фотографией тренера «красных» тен Хага значится надпись на английском языке: «Принимаем на работу. Но не тебя, Эрик».

После семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков. В следующем туре подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 19 октября на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед», начало встречи — в 17:00 мск.