Валерий Непомнящий: если Осинькин покинет «Крылья Советов», то недолго будет без клуба

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Меня смущает, по каким критериям руководство выбирает тренера. Когда вдруг пошли разговоры, что нужно менять Осинькина… Я очень хорошо отношусь к Сергею Игнашевичу. Моя симпатия на его стороне, ведь это молодой и растущий тренер. Но в ситуации, где окажется Игнашевич, будет неблагоприятный фон после увольнения Осинькина.

Осинькин очень качественно работает в каждом сезоне, несмотря на ту ситуацию, в которой оказывается. Даже сейчас «Крылья» набирают по очкам и игре. Да, проиграли «Локомотиву», но железнодорожники сейчас на ходу, хотя у «Крыльев» было не меньше голевых моментов. Я уверен, если Осинькин покинет «Крылья», то недолго будет без клуба, ведь все видят его качество работы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.