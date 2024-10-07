Результаты матчей Первой лиги 7 октября

Сегодня, 7 октября, в 13-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошёл заключительный матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, которая состоялась в указанный день.

Результаты матча Первой лиги 7 октября:

«Сокол» — «Ротор» — 0:1.

После матча 7 октября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 25 очков. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», набравшее 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Урал», который заработал 22 очка.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая шесть очков после 13 туров.