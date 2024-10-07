Глушаков объяснил, почему в этом сезоне РПЛ он сыграл лишь в пяти матчах

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, почему в текущем сезоне он принял участие только в пяти матчах в чемпионате России.

«Большая конкуренция. Решение принимает тренер. Кубковые матчи я какие‑то сыграл в основном составе, выходил в чемпионате. Благодарен, что выпустили на эти игры. Думаю, картины не испортил, но ставку сделали на молодёжь, на новых футболистов. Привели новых игроков, и здесь уже не всё от меня зависит. Я готов выступать, был готов и сейчас готов, если завтра позвонят», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

21 сентября Глушаков сообщил в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду.

Позже Денис Глушаков присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт футболиста с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после завершения текущего сезона Глушаков завершит профессиональную карьеру.