«Барселона» откроет продажу абонементов на обновлённый «Камп Ноу»

Футбольный клуб «Барселона» объявил о начале процесса продажи абонементов на матчи первой команды на стадионе «Спотифай Камп Ноу» на оставшуюся часть сезона-2024/2025. Возвращение на основной стадион происходит в условиях продолжающейся реконструкции. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

С 11 октября члены клуба с сезонными абонементами смогут подать заявку на приобретение одного из 45 000 доступных абонементов. Процесс регистрации продлится до 23 октября.

Ключевые моменты:

абонементы дают доступ к оставшимся домашним матчам Ла Лиги, а также к возможным играм Лиги чемпионов и Кубка Испании;

цены варьируются от € 755 за центральные места на втором ярусе до € 260 за места за воротами на первом ярусе;

владельцы абонементов на сезон-2023/2024 на Олимпийском стадионе получат эксклюзивный 72-часовой период для покупки без предварительной регистрации.

«Это временная система, которая, как ожидается, будет действовать до тех пор, пока стадион не вернётся к полной вместимости», — отмечается в заявлении клуба на официальном сайте.