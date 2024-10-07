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Мусаев сообщил, что у тренера ЦСКА Николича была запредельная мотивация на матч с «Динамо»

Мусаев сообщил, что у тренера ЦСКА Николича была запредельная мотивация на матч с «Динамо»
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как главный тренер армейцев Марко Николич настраивал его во время матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1). Мусаев в этой игре отметился забитым голом на 89-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

— Что говорил тебе Марко Николич перед твоим выходом на замену?
— Обычное наставление было. Но в течение тренировочной недели тренер хорошо настраивал на матч. Он хотел выиграть это дерби. У него запредельная мотивация была, — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.

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