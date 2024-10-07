Мусаев сообщил, что у тренера ЦСКА Николича была запредельная мотивация на матч с «Динамо»

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как главный тренер армейцев Марко Николич настраивал его во время матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1). Мусаев в этой игре отметился забитым голом на 89-й минуте.

— Что говорил тебе Марко Николич перед твоим выходом на замену?

— Обычное наставление было. Но в течение тренировочной недели тренер хорошо настраивал на матч. Он хотел выиграть это дерби. У него запредельная мотивация была, — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.