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Генич — о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»: не хотелось бы такое видеть

Генич — о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»: не хотелось бы такое видеть
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Я полностью согласен, что это мягкий пенальти, который не хотелось бы видеть. И во многом благодаря этому пенальти «Зенит» одержал победу. Хотя выиграл во встрече он абсолютно заслуженно. Но как бы осадок [у «Оренбурга»] остался», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

5 октября «Зенит» на своём поле одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота команды гостей за толчок в спину Александра Ерохина. Густаво Мантуан реализовал удар с «точки».

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