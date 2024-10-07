Генич — о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»: не хотелось бы такое видеть

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Я полностью согласен, что это мягкий пенальти, который не хотелось бы видеть. И во многом благодаря этому пенальти «Зенит» одержал победу. Хотя выиграл во встрече он абсолютно заслуженно. Но как бы осадок [у «Оренбурга»] остался», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

5 октября «Зенит» на своём поле одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота команды гостей за толчок в спину Александра Ерохина. Густаво Мантуан реализовал удар с «точки».