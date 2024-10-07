Результаты матчей 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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Завершился 13-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного тура.

5 октября, суббота:

«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 3:3;

«Урал» — «Торпедо» Москва — 1:1;

«Тюмень» — «КАМАЗ» — 1:1;

«Родина» — «Арсенал» Тула — 1:1.

6 октября, воскресенье:

«Шинник» — «Енисей» — 2:0;

«Алания» — «Черноморец» — 2:0;

«Сочи» — «Чайка» — 5:0;

«Балтика» — «Нефтехимик» — 0:0.

7 октября, понедельник:

«Сокол» — «Ротор» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 25 очков. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», заработавшее 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 22 очка. В зоне вылета находятся «Шинник» (14), «Уфа» (11), Тюмень (6).