Результаты матчей 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Завершился 13-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного тура.
5 октября, суббота:
«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 3:3;
«Урал» — «Торпедо» Москва — 1:1;
«Тюмень» — «КАМАЗ» — 1:1;
«Родина» — «Арсенал» Тула — 1:1.
6 октября, воскресенье:
«Шинник» — «Енисей» — 2:0;
«Алания» — «Черноморец» — 2:0;
«Сочи» — «Чайка» — 5:0;
«Балтика» — «Нефтехимик» — 0:0.
7 октября, понедельник:
«Сокол» — «Ротор» — 0:1.
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 25 очков. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», заработавшее 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 22 очка. В зоне вылета находятся «Шинник» (14), «Уфа» (11), Тюмень (6).