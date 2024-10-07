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Бывший гендир «Спартака» Заварзин оценил шансы команды на попадание в тройку лидеров РПЛ

Бывший гендир «Спартака» Заварзин оценил шансы команды на попадание в тройку лидеров РПЛ
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Экс генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин оценил шансы красно-белых на медали в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Год назад красно-белые тоже шли шестыми после 11 туров. Выходит, что приход [Деяна] Станковича пока не дал прогресса в результатах?
– Сыграли треть чемпионата, а стабильности нет. То одну игру играют прилично – вторую проваливают. Стабильности ни в составе, ни в игре нет. Пока по игре нельзя сказать, что они окажутся в тройке. Сейчас «Спартак» два-три матча не так сыграет, и опять будут думать, как бы поменять тренера: поставить нового двадцать восьмого или двадцать пятого.

– «Спартак» отстаёт на семь очков от третьего места. Болельщикам можно забыть про медали в этом сезоне?
– Больше да, чем нет. За проведённые игры пока стабильности я не увидел. К середине чемпионата станет более понятно. Если стабилизируется игра, каждый тур будут претендовать на три очка, то да. А если как сейчас – то обыграли, то проиграли, — вряд ли.

– После перерыва «Спартак» играет с «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».
– Если претендуют на попадание в тройку, то должны набирать очки. По крайней мере, в Махачкале, хоть они и нервы всем портят. Но по составу и возможностям потенциал у «Спартака» выше. Если ты думаешь, что можешь в Махачкале проиграть, то какой смысл о медалях думать. Думай о пятом-шестом месте, — приводит слова Заварзина Спорт день за днём.

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