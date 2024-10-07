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Игрок «Крыльев Советов» Бейл вступился за Осинькина на фоне слухов об отставке тренера

Игрок «Крыльев Советов» Бейл вступился за Осинькина на фоне слухов об отставке тренера
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался в поддержку главного тренера команды Игоря Осинькина на фоне слухов о возможном увольнении специалиста.

«Обычно в этом канале я публикую только информацию о наших соревнованиях. Однако на этот раз дело еще более важное. После множества слухов в СМИ я хотел бы заявить, что мы, игроки, должны взять на себя ответственность за количество очков и качество игры. Это нормально, что есть критика по этому поводу. «Крылья» и Самара всегда будут и останутся амбициозными. Мы, игроки, считаем, что эти амбиции лучше всего реализовать с нынешним тренером, что доказано многими годами. Давайте двигаться вперед «Крылья». Вперед, Самара!» — написал Бейл на своей странице в социальной сети.

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