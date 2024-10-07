Юрий Заварзин высказался о несостоявшемся трансфере Кордобы в «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о несостоявшемся трансфере нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в состав красно-белых.

— Кордоба забил пять голов в трёх последних матчах чемпионата России. Может, зря «Спартак» пожалел денег на его личный контракт?

— Это работа спортивного директора и тренера. Если не дали — значит, он видит по-своему развитие игры. Нужно думать о деньгах, которые сегодня нелегко зарабатывать. Выходят из того, что имеют, — приводит слова Заварзина «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне чемпионата России Джон Кордоба сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.