Депай может покинуть «Коринтианс» после четырёх сыгранных матчей — Mundo Deportivo

Бразильский клуб «Коринтианс» рассматривает возможность досрочного прекращения контракта с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, зарплата 30-летнего футболиста в значительной степени выплачивается главным спонсором клуба — Esportes da Sorte. Однако компания находится на грани краха из-за расследования «преступной деятельности» бразильским правительством.

Депай перешел в «Коринтианс» летом 2024 года после выступлений за «Атлетико Мадрид». Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года. До перехода в бразильский клуб Мемфис также выступал за «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Лион». На его счету 98 матчей и 46 голов за сборную Нидерландов.

За «Коринтианс» нидерландец успел провести лишь четыре матча, отметившись двумя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.