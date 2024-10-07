«Удивляет терпение руководства клуба». Писарев — об увольнении тренера Деограсии

Тренер сборной России Николай Писарев выразил мнение, что руководство «Оренбурга» должно было раньше отправить в отставку Давида Деограсию с поста главного тренера уральской команды. Напомним, «Оренбург» объявил об увольнении Деограсии 27 сентября.

Сегодня, 7 октября, «Оренбург» объявил о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера клуба.

«Нужно удивиться терпению руководства «Оренбурга». После Лички пошли вот эти назначения. Я не понимал, во что играли команды [Иржи] Ярошика, Деограсии. Мне кажется, уже такой выбор — кто угодно, но не российский специалист», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Давид Деограсия возглавлял уральский клуб с августа 2023 года. В минувшем сезоне под его руководством команда финишировала на 12‑м месте в турнирной таблице РПЛ. До этого назначения он работал в структуре «Оренбурга».

После 11 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков.