Генич: перестаньте думать, что Осинькина хотят убрать из «Крыльев» из-за результатов

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Игорь Витальевич в полной уверенности, что вопрос лежит в спортивной плоскости. А я не сомневаюсь, что не лежит. Если мы возьмём спортивную часть, то это максимально глупо убирать Осинькина.

Перестаньте думать, что Игоря Витальевича и его команду хотят убрать за спортивную часть. Это точно не так. Результаты «Крыльев Советов» вообще не имеют к этому никакого отношения», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

«Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.