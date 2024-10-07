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Бывший тренер Николсона: он решил не ехать в сборную после общения со Станковичем

Бывший тренер Николсона: он решил не ехать в сборную после общения со Станковичем
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Ямайский специалист Эндрю Прайс, у которого начинал свою карьеру нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, поделился эмоциями от дубля своего воспитанника во встрече 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Николсон — это тот футболист, который может хорошо себя проявить, если будет получать игровое время. С приходом [Деяна] Станковича Шамар начал получать больше игрового времени. Это помогло ему улучшить свою форму после возвращения из аренды (Шамар был в аренде во французском «Клермоне». — Прим. «Чемпионата»). Было приятно видеть, что он оформил дубль в ворота «Ростова» и был признан лучшим игроком матча. Его физическая форма прогрессирует с каждой игрой.

Шамар попросил не включать его в состав сборной Ямайки на предстоящее международное окно. Это решение было принято после общения со Станковичем и с главным тренером сборной Ямайки Стивом Маклареном. Если он останется в «Спартаке» сейчас, то это будет как в интересах его клуба, так и страны, поскольку Шамар улучшает свою физическую форму», — приводит слова Прайса Metaratings.

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