Бывший тренер Николсона: он решил не ехать в сборную после общения со Станковичем

Ямайский специалист Эндрю Прайс, у которого начинал свою карьеру нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, поделился эмоциями от дубля своего воспитанника во встрече 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

«Николсон — это тот футболист, который может хорошо себя проявить, если будет получать игровое время. С приходом [Деяна] Станковича Шамар начал получать больше игрового времени. Это помогло ему улучшить свою форму после возвращения из аренды (Шамар был в аренде во французском «Клермоне». — Прим. «Чемпионата»). Было приятно видеть, что он оформил дубль в ворота «Ростова» и был признан лучшим игроком матча. Его физическая форма прогрессирует с каждой игрой.

Шамар попросил не включать его в состав сборной Ямайки на предстоящее международное окно. Это решение было принято после общения со Станковичем и с главным тренером сборной Ямайки Стивом Маклареном. Если он останется в «Спартаке» сейчас, то это будет как в интересах его клуба, так и страны, поскольку Шамар улучшает свою физическую форму», — приводит слова Прайса Metaratings.