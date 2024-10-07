Генич: Николсон играет только потому, что «Спартак» разочаровался в Жозе и продал Соболева

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о форварде «Спартака» Шамаре Николсоне.

«Вот в этом весь российский футбол… Ну какой Шамар? Шамар сейчас в «Спартаке» играет только из-за того, что клуб разочаровался в Виллиане Жозе и отпустил Александра Соболева.

Они не знали, куда пристроить Николсона. Это камень в огород Томаша Амарала, который не смог Шамара никуда пристроить до конца трансферного окна», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне чемпионата страны Николсон провёл четыре матча и забил два мяча. Жозе в этом сезоне РПЛ не забил ни одного гола за шесть игр.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича за 11 туров набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.