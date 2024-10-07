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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошёл в сборную тура МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошёл в сборную тура МЛС
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Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые в карьере вошёл в символическую сборную игровой недели регулярного чемпионата МЛС среди 11 лучших игроков. В воскресенье, 6 октября, «Атланта Юнайтед» в домашнем матче обыграла «Нью‑Йорк Ред Буллз» со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

Алексей Миранчук принёс победу команде, забив мяч и отдав результативную передачу.

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее полузащитник выступал за итальянскую «Аталанту». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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