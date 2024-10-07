Мэрия Парижа намерена оспорить выделение земли для нового стадиона «ПСЖ»

Власти Парижа планируют подать иск в административный суд, чтобы оспорить резервирование земельных участков регионом Иль-де-Франс для строительства нового стадиона футбольного клуба «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно информации издания, городской совет Парижа в четверг рассмотрит предложение, которое позволит обратиться в административный суд для отмены резервирования земельных участков в пользу строительства нового стадиона для клуба.

Этот шаг является реакцией на намерение «ПСЖ» покинуть «Парк де Пренс» и построить новую арену вместимостью 60 000 зрителей за пределами Парижа. Несколько пригородных муниципалитетов, включая Монтиньи-ле-Бретоннё и Ольне-су-Буа, уже выразили готовность принять новый стадион клуба.

Конфликт между «ПСЖ» и мэрией Парижа возник из-за невозможности достичь соглашения о продаже «Парк де Пренс» клубу. Парижский клуб, связанный арендным договором с мэрией до конца 2043 года, считает приобретение стадиона необходимым для реализации проекта по увеличению его вместимости с нынешних 47 000 до 60 000 мест.