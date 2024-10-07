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Генич: завтра-послезавтра этот «Спартак» влетел бы «Краснодару» со счётом 0:3

Генич: завтра-послезавтра этот «Спартак» влетел бы «Краснодару» со счётом 0:3
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич считает, что не стоит сильно хвалить «Спартак» после победы над «Ростовом» со счётом 3:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Я не знаю, каким в следующем туре будет «Краснодар». Но «Спартак», который играл с «Ростовом», этому «Краснодару», если бы играли завтра-послезавтра, влетел бы со счётом 0:3. А может, и крупнее. Я так рассуждаю, потому что не надо восхвалять «Спартак».

Вот проблема в том, что «Спартак» выиграл и [сразу] «вернулись править». А на следующий матч они вышли, и опять никто не знает, куда бежать», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

В 12-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром». Игра пройдёт 19 октября в Москве и начнётся в 16:30 мск.

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