Генич: завтра-послезавтра этот «Спартак» влетел бы «Краснодару» со счётом 0:3

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич считает, что не стоит сильно хвалить «Спартак» после победы над «Ростовом» со счётом 3:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я не знаю, каким в следующем туре будет «Краснодар». Но «Спартак», который играл с «Ростовом», этому «Краснодару», если бы играли завтра-послезавтра, влетел бы со счётом 0:3. А может, и крупнее. Я так рассуждаю, потому что не надо восхвалять «Спартак».

Вот проблема в том, что «Спартак» выиграл и [сразу] «вернулись править». А на следующий матч они вышли, и опять никто не знает, куда бежать», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

В 12-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром». Игра пройдёт 19 октября в Москве и начнётся в 16:30 мск.