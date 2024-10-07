Тренер сборной России Писарев: у «Ростова» есть кадровые проблемы

Тренер сборной России Николай Писарев выразил мнение, что у «Ростова» в нынешнем сезоне есть кадровые проблемы. После 11-го тура РПЛ жёлто-синие набрали 12 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

«У «Ростова» есть кадровые проблемы. [Родриго] Саравия — средний футболист. Пока я не могу понять его качеств. Настораживает, что команда не забивает уже четыре матча, я не помню ещё такой серии. Надеюсь, что «Ростов» после паузы на игры сборных себя обретёт и забьёт», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.