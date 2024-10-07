«Мы ратуем за то, чтобы не было тренерской чехарды». Писарев — об обстановке в «Спартаке»

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что на данный момент у московского «Спартака» нет стабильности в чемпионате России.

«Спартак» уступает восемь очков первому месту. У команды нет стабильности в игре. Нельзя усреднять «Спартак», радоваться победе над «Ростовом» из‑за ошибки. Им нужно составлять конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», а они к 11-му туру проигрывают восемь очков. Мы ратуем за то, чтобы не было тренерской чехарды», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.