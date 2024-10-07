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Игрок «Ахмата» Силва не считает, что команде снова нужна смена тренера

Игрок «Ахмата» Силва не считает, что команде снова нужна смена тренера
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Бразильский футболист грозненского «Ахмата» Исмаэл Силва полагает, что очередная смена тренера не пойдёт на пользу команде.

«Нельзя сказать, что у нас что-то пошло не так. Местами нам нужно быть чуть умнее и хитрее. Атмосфера нормальная, с командой всё в порядке. Тут дело не в тренере, не нужно кого-то менять в команде, нам необходимо в первую очередь поменять подход к игре, усиленнее работать и принимать более правильные решения», — приводит слова Силвы «РИА Новости».

Напомним, «Ахмат» не выиграл в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ни одного матча и занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице на данный момент. В начале сентября Сергей Ташуев сменил на посту главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева.

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