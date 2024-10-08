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«Манчестер Сити» нацелился на Субименди из «Реала Сосьедад» — Relevo

«Манчестер Сити» нацелился на Субименди из «Реала Сосьедад» — Relevo
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Английский клуб «Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Мартину Субименди. Об этом сообщает Relevo.

25-летний испанский футболист стал целью «горожан» после серьёзной травмы Родри. Руководство «Сити» рассматривает Субименди как потенциальную замену испанскому хавбеку и готово заплатить отступные в размере € 60 млн.

По информации источника, «Манчестер Сити» может попытаться приобрести Субименди уже в январское трансферное окно. Однако для этого клубу придётся не только выплатить сумму отступных, но и убедить самого футболиста, который на данный момент не рассматривает вариант ухода из клуба.

Летом 2024 года Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль», что открыло возможности для других клубов. «Манчестер Сити» видит в нём не только замену травмированному Родри, но и игрока, способного укрепить центр полузащиты команды на будущее.

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