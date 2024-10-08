Игорь Корнеев: у Александра Головина не последний контракт с «Монако»

Бывший футболист Игорь Корнеев предположил, что российский хавбек Александр Головин завершит карьеру в «Монако». На днях стало известно, что Головин продлил контракт с монегасками до 2029 года.

— Головин до 2029 года в «Монако».

— Это не последний его контракт с «Монако». Думаю, там он и закончит.

— Зачем Головину приезжать в сборную России сейчас?

— Это честь и гордость — просто приехать и быть в сборной. Он мог бы остаться в Монако, спокойно придумать какую-то историю, но нет. Человек с удовольствием едет, потому что ему реально это нужно и он этого хочет. Не думаю, что он просто приехал в Москву уладить свои дела. Человек едет за тем, за чем приезжает любой нормальный, амбициозный футболист, — просто быть частью сборной, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В понедельник Александр Головин прибыл в расположение национальной команды России в учебно-тренировочный центр Новогорска на октябрьский сбор. На данный момент нет информации, проведёт ли команда товарищеский матч в рамках сбора.