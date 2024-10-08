Легионер «Ахмата» Гандри: я не чувствую фанатского движения в России

Футболист сборной Туниса и грозненского «Ахмата» Надер Гандри признался, что не чувствует в России фанатского движения и поддержки на стадионах.

«Я не чувствую фанатского движения в России. 10 месяцев я уже нахожусь в «Ахмате», честно говоря, я могу подметить, что нет определенного давления и энергии от фанатов. Да, на выезде с «Зенитом» я ещё не играл, но в других городах давления от фанатов я не ощущаю. 12-й игрок — это болельщик, и я его не ощущаю», — приводит слова Гандри «РИА Новости».

Из последнего опроса ВЦИОМ следует, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.