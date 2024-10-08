У игрока «Манчестер Сити» Джека Грилиша родилась дочь

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш сообщил, что 27 сентября у него и его партнёрши Саши Этвуд родился первый ребёнок. Об этом футболист написал в своих социальных сетях.

Впервые возлюбленные поделились информацией о беременности Саши в июле.

7 октября Джек опубликовал новость вместе с чёрно-белой фотографией, на которой новорождённая держится за мизинец одного из родителей.

«Мила Роуз Грилиш 27/09/2024», — подписал фото Грилиш.

Фото: Из личного архива Грилиша

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний Джек Грилиш провёл шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.