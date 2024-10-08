Бывший директор «Оренбурга» Андреев: господи, спасибо, что дал мне паузу

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об отстранении от футбола за слова про судей. Напомним, Андреев отстранён от своих должностных полномочий на три года (два из них — условно).

— Через полторы недели после матча с «Ростовом» (2:3) вы, по сути, извинились и признали свою вину. Но после этого в другом интервью сказали, что не жалеете о своей реакции по окончании той игры.

— Я говорил, что в целом ни о чём в жизни не жалею. Случилось и случилось. А то, что написали именно так, подвели к этому… Ну, происходят эти вещи.

Я сижу и думаю: «Если бы ситуация не случилась, как бы в дальнейшем всё закончилось?» Я у себя в клубе это наблюдал. Когда президент в коме шесть месяцев не просто так пролежал — не от того, что всё хорошо. Потом у нас юрист в 38 лет выпал с рассеянным склерозом.

Для людей всё выглядит так: «Ну они там сидят, что-то там ковыряются». А я-то прекрасно понимаю устройство клуба, на каких столпах он стоит. И я понимаю, что у нас там очень жидко. И потом это выливается. Я говорю: «Господи, спасибо, что дал мне паузу этим способом». Вот и вся история, — сказал Андреев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».