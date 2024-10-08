Глушаков: я бы помог «Химкам», сейчас команда в тяжёлой ситуации

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что в своём нынешнем состоянии смог бы помочь подмосковной команде.

«Думаю, я бы помог команде. Сейчас она в такой тяжёлой ситуации, потому что психологически, наверное, непросто — очки не набираются, сложно. Хотя вот кубковую встречу выиграли, я думал, настроение поднимется, но потом в Краснодаре на матч больно было смотреть», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Денис Глушаков в своём телеграм-канале написал, что стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов», президентом которого является известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Напомним, 21 сентября Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок».