Аршавин — об игре Пьянича в матче с «Динамо»: он ничем не запомнился

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ничем не запомнился в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Чем он запомнился? Если одним словом, то ничем. Нельзя сказать, что он плохо играл. Когда он на Кубок вышел, то у него были эпизоды, в которых была возможность показать свой класс. Он под себя убрал здорово, на ход дал в одно касание. Здесь получилось так, что игра не была на нём завязана — кроме нескольких стандартов. Не думаю, что он в идеальной форме. Сколько он готов играть — виднее наставнику и футболистам, которые с ним тренируются», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА в гостевом матче 11‑го тура РПЛ переиграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Пьянич вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Напомним, 26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.