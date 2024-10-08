Денис Глушаков: много было Месси у нас. И в «Спартаке» тоже, а потом пропадали люди

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в нынешнем сезоне.

«Видна рука тренера. Он им не даёт, мне кажется, расслабиться. И по пресс‑конференциям виден его настрой, как он и журналистам говорит о молодых футболистах: поменьше говорите, чтобы они не звездились. Много было Месси у нас. И в «Спартаке» тоже. Говорили, что это все таланты, а потом раз — и пропадали люди», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. Столько же очков и у лидирующего «Краснодара». В следующем туре «Локомотив» встретится «Химками». Мач состоится 19 октября.

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