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Стало известно, когда игрок «Спартака» Медина вернётся в общую группу

Стало известно, когда игрок «Спартака» Медина вернётся в общую группу
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина с большой долей вероятности вернётся в общую тренировочную группу красно-белых во время паузы на матчи сборных. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, первое время после возвращения футболист будет тренироваться с некоторыми ограничениями.

Напомним, контракт Медины с клубом действителен до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего футболиста 10 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

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