«Манчестер Юнайтед» показал худший за 35 лет результат на старте АПЛ

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, игроки манкунианцев показали худшее начало чемпионата с сезона-1989/90, когда в первых семи турах команда набрала семь очков. По итогам того сезона «Манчестер Юнайтед» занял 13-е место, что стало худшим результатом команды под руководством Алекса Фергюсона.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали восемь очков после семи матчей.

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