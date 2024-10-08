Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» в ближайшее время проведёт новый раунд переговоров по контракту Кварацхелии

«Наполи» в ближайшее время проведёт новый раунд переговоров по контракту Кварацхелии
Комментарии

«Наполи» надеется добиться прогресса в переговорах с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией во время текущего международного перерыва, сообщает Football Italia со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто.

По данным источника, клуб запланировал переговоры между агентом игрока и спортивным директором Джованни Манной. Отмечается, что после того, как Виктор Осимхен покинул «Наполи» и перешёл в «Галатасарай», итальянский клуб стремится как можно скорее продлить контракт с Кварацхелией.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Материалы по теме
Сёмин: Лукаку не главное действующее лицо «Наполи», одно из таких — это Кварацхелия

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android