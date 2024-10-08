«Наполи» в ближайшее время проведёт новый раунд переговоров по контракту Кварацхелии

«Наполи» надеется добиться прогресса в переговорах с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией во время текущего международного перерыва, сообщает Football Italia со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто.

По данным источника, клуб запланировал переговоры между агентом игрока и спортивным директором Джованни Манной. Отмечается, что после того, как Виктор Осимхен покинул «Наполи» и перешёл в «Галатасарай», итальянский клуб стремится как можно скорее продлить контракт с Кварацхелией.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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