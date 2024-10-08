Александр Головин назвал своё любимое блюдо из русской кухни

Полузащитник «Монако» Александр Головин после приезда в расположение сборной России ответил на вопрос, соскучился ли он по какому-то блюду из русской кухни.

«Я бы выбрал борщ! Для меня это особенная еда», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

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