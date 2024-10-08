Головин назвал игрока сборной России, за выступлениями которого он следит

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал футболиста национальной команды России, за выступлениями которого он следит.

«Да, много хороших игроков! Но слежу всё-таки больше за теми, кого я знаю лично. Например, за Ваней Обляковым, который плюс-минус хорошо выступает», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

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