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Защитник «Ростова» Умар Сако высказался о жизни в России

Защитник «Ростова» Умар Сако высказался о жизни в России
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Защитник «Ростова» Умар Сако поделился впечатлениями от жизни в России.

«Говоря откровенно, Россия — это отличная страна. Здесь классный менталитет, хорошая лига. И если у вас есть предложение переехать сюда, то даже не думайте, делайте это! Здесь всё отлично, мы можем учиться, прогрессировать, а это очень хорошо для карьеры каждого футболиста», — сказал Сако в эфире «Матч ТВ».

Сако выступает за «Ростов» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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