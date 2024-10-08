В CAS объяснили решение сократить срок дисквалификации Погба

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили, почему дисквалификацию французского полузащитника Поля Погба за допинг сократили.

«Коллегия CAS основывает своё решение на доказательствах и документах, которые подтверждают, что Погба не употреблял допинг намеренно. Это результат ошибочного приёма добавки, которую ему прописал врач во Флориде. Футболист получал заверения от этого врача, что он лечил нескольких статусных спортсменов в США и осведомлён об антидопинговых обязательствах Погба», — говорится в документе.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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