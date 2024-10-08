Руни: тен Хаг — фантастический тренер

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о наставнике команды Эрике тен Хаге.

«Я уверен, что Эрик тен Хаг – фантастический тренер. Он выигрывал трофеи везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, он переживает трудный период, и я думаю, что он, вероятно, сам бы сказал то же самое. Но хочется, чтобы он смог все изменить, потому что слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при другом тренере», — приводит слова Руни Goal.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали восемь очков после семи матчей.

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