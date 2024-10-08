Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флориан Вирц сделал выбор между «Баварией» и «Реалом»

Флориан Вирц сделал выбор между «Баварией» и «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Как сообщает Sky Sports, Вирц с большой долей вероятности покинет «Байер» летом 2025 года. «Бавария» уже провела переговоры с 21-летним футболистом. Отмечается, что сам игрок хочет проверить свои силы в «Баварии», а уже после этапа карьеры в Мюнхене отправиться за границу.

Ранее появилась информация об интересе мадридского «Реала» к Вирцу.

Флориан Вирц находится в системе «Байера» с января 2020-го. Его контракт действует до лета 2027-го. В этом сезоне он отметился шестью голами и одной передачей в десяти матчах за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Материалы по теме
Sport Bild: «Байер» оценивает Вирца в € 150 млн, «Реал» — фаворит на подписание игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android