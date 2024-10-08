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Эрик тен Хаг считает, что ему не грозит увольнение из «Манчестер Юнайтед» — The Telegraph

Эрик тен Хаг считает, что ему не грозит увольнение из «Манчестер Юнайтед» — The Telegraph
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не переживает по поводу своего будущего в клубе, сообщает The Telegraph.

По данным источника, тен Хаг считает, что сохраняет поддержку со стороны руководства «Манчестер Юнайтед», которое готово провести с ним встречу на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг взял отпуск во время паузы на матчи сборных.

После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив восемь очков. В следующем туре команда встретится с «Брентфордом». Матч состоится 19 октября.

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