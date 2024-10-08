Юран рассказал, как ему угрожали на Украине из-за решения выступать за сборную России

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран рассказал, как ему угрожали на Украине из-за решения выступать за сборную Россию.

«Помню по интернату даже, мы приезжали на первенство во Львов и дальше туда, там что-то спросишь — отворачиваются. Такое отношение было ещё тогда. Для меня было очень сложно понять это — Украина отдельно, Россия отдельно. Я считал, что один народ, для меня ничего не изменилось. Потом пошли угрозы, когда я уже отказался официально и принял приглашение России, мне письма показывали родители, когда я приезжал», — сказал Юран в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.

«Пари Нижний Новгород» является последним местом работы Юрана. Российский специалист занимал должность главного тренера нижегородской команды с апреля 2023 года по апрель 2024 года. До этого Юран возглавлял подмосковные «Химки».

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