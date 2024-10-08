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36-летний Левандовски назвал свою главную задачу в «Барселоне»

36-летний Левандовски назвал свою главную задачу в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал свою главную задачу в каталонском клубе.

«У нас в команде также много талантов, и я считаю, что моя задача — помочь им максимально раскрыть свой потенциал», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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