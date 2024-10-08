«Бавария» выступила с заявлением о состоянии здоровья Гарри Кейна

«Бавария» рассказала о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна, который был заменён во время матча 6-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (3:3).

«Обследование врачей сборной Англии по футболу показало, что у Гарри Кейна нет структурных повреждений. Нападающий «Баварии», который был заменен из-за травмы в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» во Франкфурте в воскресенье вечером, остается в списке сборной Англии на предстоящие международные матчи», — говорится в заявлении на официальном сайте «Баварии».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кейн принял участие в шести матчах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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