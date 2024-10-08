«Бавария» выступила с заявлением о состоянии здоровья Гарри Кейна
Поделиться
«Бавария» рассказала о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна, который был заменён во время матча 6-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (3:3).
Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Джэ – 15' 1:1 Мармуш – 22' 2:1 Экитике – 35' 2:2 Юпамекано – 38' 2:3 Олисе – 53' 3:3 Мармуш – 90+4'
«Обследование врачей сборной Англии по футболу показало, что у Гарри Кейна нет структурных повреждений. Нападающий «Баварии», который был заменен из-за травмы в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» во Франкфурте в воскресенье вечером, остается в списке сборной Англии на предстоящие международные матчи», — говорится в заявлении на официальном сайте «Баварии».
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кейн принял участие в шести матчах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 8 октября 2024
-
04:35
-
04:22
-
03:58
-
03:39
-
03:33
-
03:27
-
03:24
-
03:18
-
03:01
-
02:48
-
02:34
-
02:27
-
02:26
-
01:59
-
01:51
-
01:22
-
00:45
-
00:43
-
00:30
-
00:28
-
00:11
-
00:09
-
00:07
- 7 октября 2024
-
23:57
-
23:56
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:23
-
23:19
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:42