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Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей национальной команды

Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей национальной команды
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Бывший игрок сборной Франции Максим Боссис раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе из-за пропуска матчей национальной команды.

«Если ты травмирован, то не играешь за свой клуб и тебя не вызывают в сборную. Но когда ты выходишь со скамейки запасных в Лиге чемпионов и начинаешь игру в чемпионате, все становится непонятно», — приводит слова Босси Reuters.

Ранее сообщалось, что Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы дать футболисту возможность восстановиться после травмы. Однако, позже форвард вышел на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

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