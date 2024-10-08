Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей национальной команды

Бывший игрок сборной Франции Максим Боссис раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе из-за пропуска матчей национальной команды.

«Если ты травмирован, то не играешь за свой клуб и тебя не вызывают в сборную. Но когда ты выходишь со скамейки запасных в Лиге чемпионов и начинаешь игру в чемпионате, все становится непонятно», — приводит слова Босси Reuters.



Ранее сообщалось, что Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы дать футболисту возможность восстановиться после травмы. Однако, позже форвард вышел на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

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