Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к экс-полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Андресу Иньесте по случаю завершения им игровой карьеры.

«Один из самых волшебных товарищей и один из тех, с кем больше всего нравилось играть. Мяч будет скучать по тебе. И мы тоже! Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен», — написал Месси в одной из социальных сетей.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

Иньеста получил футболку «Барсы» и сделал фото с командой: