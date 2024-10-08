Лучано Спаллетти высказался о вызове в сборную Италии сына Паоло Мальдини

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Монцы» Даниэля Мальдини, сына экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини.

«Это игрок, которого нам не хватало. У него прекрасная манера игры, он знает, как вырваться вперед защитников, и его становится трудно поймать. Он знает, как играть спиной к воротам, иногда он может быть незаметным на поле, но я видел, как он играет последовательно, и я думаю, что он добился значительного прогресса», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Монцу» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

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