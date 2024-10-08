Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти высказался о вызове в сборную Италии сына Паоло Мальдини

Лучано Спаллетти высказался о вызове в сборную Италии сына Паоло Мальдини
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Монцы» Даниэля Мальдини, сына экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини.

«Это игрок, которого нам не хватало. У него прекрасная манера игры, он знает, как вырваться вперед защитников, и его становится трудно поймать. Он знает, как играть спиной к воротам, иногда он может быть незаметным на поле, но я видел, как он играет последовательно, и я думаю, что он добился значительного прогресса», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Монцу» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

Материалы по теме
Лучано Спаллетти — о составе Италии: у нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android